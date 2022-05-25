Herkes yazı beklerken, Kars'ta kar yağışı başladı - Son Dakika
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Herkes yazı beklerken, Kars'ta kar yağışı başladı

25.05.2022 15:22

Türkiye'nin bazı ilerinde sıcaklık iyiden iyiye kendini göstermeye başlarken, ülkemizin doğal güzellikleriyle öne çıkan illerinden biri olan Kars'ta kar yağdı. Sarıkamış'ta dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle geniş bir alan beyaza büründü.

Ülkemizde yaz aylarını ve denizi seven vatandaşlar, havaların ısınacağı günü merakla bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan uyarıda sıcak havaların çok da uzak olmadığı ifade edilirken, Kars'tan gelen bir başka haber herkesi şaşkına çevirdi. Sarıkamış ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle geniş bir alan beyaza büründü.

HAYVANLAR GÜÇLÜKLE KÖYE DÖNEBİLDİ

İlçede akşam saatlerine yakın yağan yağmur yerini kara bıraktı. Sarıçam ormanları ve mayıs ayında açan sarı çiçekler karla kaplandı. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere köyüne yağan kar, kışı aratmadı. Evler, ekili alanlar beyaza büründü, meralarda otlayan hayvanlar güçlükle köye gelebildi.

FOTOĞRAFÇILAR AKIN ETTİ

Doğa fotoğrafçıları da Kars'taki kar yağışı sonrasında ortaya çıkan görüntüleri ölümsüzleştirmek için Sarıkamış'a akın etti. Fotoğraf çekmeye giden isimler arasında yer alan doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, "Neredeyse haziran gelecek ama dün başlayan kar yağışı şehri beyaza bürümüş durumda. Biz de fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek için sabahın 5'nde kalkarak araziye çıktık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

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