"Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun"
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun benim isteğim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun benim isteğim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:55
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