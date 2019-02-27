Son Dakika Haberleri: "Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun"

"Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun benim isteğim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun benim isteğim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:55 

Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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