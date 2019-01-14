Son Dakika Haberleri: Herkese Bu Şehir Şampiyonluğa İnanmış Dedirtmeliyiz"

Herkese Bu Şehir Şampiyonluğa İnanmış Dedirtmeliyiz"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Herkese bu şehir şampiyonluğa inanmış dedirtmeliyiz.

Herkese Bu Şehir Şampiyonluğa İnanmış Dedirtmeliyiz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Herkese bu şehir şampiyonluğa inanmış dedirtmeliyiz." dedi.

Altıparmak, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arası kamp döneminin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

İlk yarıda kadroda bulunan 7 oyuncunun gönderildiğini, yerlerine de 4 transfer yaptıklarını anlatan Altıparmak, yeni gelen oyuncuların takıma uyum sağlamalarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptık.

Altıparmak, artık kamp dönemini geride bırakıp lige adapte olmaya başlayacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Cumartesi Denizlispor maçıyla başlayacak zorlu bir lig maratonu bizi bekliyor. Artık her şeyimizle maça hazırlanacağız. Artık tek düşüncemiz galibiyet üzerine, tüm çalışmaları da buna yönelik yapacağız. Biz buna çalışırken artık muhteşem taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Son haftalarda sayımız çok iyiydi ama bu yeterli değil. Hep beraber şampiyonluğa ulaşacağız. Eğer şampiyonluk istiyorsak bu tribünlerin dolu olması gerekir. Hem rakibe hem gelen hakemlere ve bizi izleyen herkese bu şehir şampiyonluğa inanmış dedirtmeliyiz."

Transfer çalışmaları

Altıparmak, transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, şöyle devam etti:

"Ulaştığımız oyuncuların bazıları buraya gelmek istemedi, bazıları da bu ligi istemedi. Birkaç oyuncuyla temasımız devam ediyor. Açıkçası ben de geç kaldık diyebilirim. Daha önce gelmeleri lazımdı. Özellikle transfer edilecek kanat oyuncusunun Türk olmasını istiyoruz. Çünkü yabancı sayımız fazla. Bu mevkiye yönelik 2-3 oyuncuyla anlaşmıştık ama kulüpleri problem çıkardı. 2-3 güne kadar bunları çözeceğiz. Kanat ve forvet oyuncusunu kadromuza katacağız."

Takıma kazandırılacak forvet oyuncusunun yabancı olacağını dile getiren Altıparmak, "Ne yazık ki Türk oyuncu bulamıyoruz. Biz pivot tarzında forvet istiyoruz. Çok ince eleyip, sık dokuyacağız. Çünkü gelecek oyuncunun bizim işimizi görmesi lazım. İyi bir kadromuz var, gelecek kişinin de buna katkı sağlaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Mehmet Altıparmak, Gaziantep, Spor
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