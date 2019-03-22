"Herkese dijitalleşmenin eğitimini vermemiz lazım"
15 dakika önce
Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, herkese dijitalleşmenin eğitiminin verilmesi gerektiğini söyledi.
Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin
, herkese dijitalleşmenin eğitiminin verilmesi gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:09
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