Video: 2022 Dünya 5g Kongresi, 5g Sektörünün Kalkınmasını Desteklemeye Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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Video: 2022 Dünya 5g Kongresi, 5g Sektörünün Kalkınmasını Desteklemeye Yardımcı Oluyor

21.08.2022 14:00
Video: 2022 Dünya 5g Kongresi, 5g Sektörünün Kalkınmasını Desteklemeye Yardımcı Oluyor

"Herkese Göre, Herkes İçin 5G+" temalı 2022 Dünya 5G Kongresi, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

"Herkese Göre, Herkes İçin 5G+" temalı 2022 Dünya 5G Kongresi, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kongrenin katılımcıları hem en yeni teknolojilerini sergilemek hem de yeni iş fırsatlarını değerlendirmek için buradaydı.

Çinli teknoloji devi ZTE Şirketi'nin temsilcilerinden biri olan Liu Leiqiang, etkinlikte yaptığı açıklamada şirketin eski endüstriyel temeli 5G teknolojisinin daha ileri uygulamaları için büyük bir potansiyel barındıran Heilongjiang'da 5G'nin inşasına aktif bir şekilde katıldığını söyledi.

SES (Çince): LİU LEİQİANG, ZTE Heilongjiang Şubesi Genel Müdürü:

"Heilongjiang eyaletinin özelliklerini temel alarak çeşitli sektörler için 5G çözümleri geliştirdik.

Bir sonraki adım olarak eyalette telekom operatörleriyle işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz 5G projelerinin inşaatını hızlandıracağız ve yüksek standartlı, yüksek kalitede ve yüksek güvenilirlik düzeyine sahip bir 5G ağı kuracağız."

Çin'in 5G sektörü girdilerin sürekli olduğu hızlı kalkınmayı benimsedi.

Halihazırda 1,85 milyona yakın 5G baz istasyonuna ev sahipliği yapan Çin'de, küresel toplamın yüzde 60'ından fazlasını oluşturan, 450 milyonun üzerinde 5G nihai kullanıcısı da bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: 2022 Dünya 5g Kongresi, 5g Sektörünün Kalkınmasını Desteklemeye Yardımcı Oluyor - Son Dakika

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