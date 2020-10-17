Herkese iyi e-eğlenceler... - Son Dakika

Herkese iyi e-eğlenceler...

17.10.2020 07:36
Herkese iyi e-eğlenceler..., System.String[]

1) UÇUŞA HAZIR MISINIZ?Microsoft Flight SimulatorFlight Simulator, muhtemelen 'yeni nesil' olmanın tüm gerekliliklerini yerine getiren ilk oyun. Tüm dünyadaki 37 bin havalimanı, Azure AI ve Bing'in kombinasyonuyla modellenen koca bir dünya...

1) UÇUŞA HAZIR MISINIZ?

Microsoft Flight Simulator

Flight Simulator, muhtemelen 'yeni nesil' olmanın tüm gerekliliklerini yerine getiren ilk oyun. Tüm dünyadaki 37 bin havalimanı, Azure AI ve Bing'in kombinasyonuyla modellenen koca bir dünya... Gerçek bir uçuş deneyimi yaşatan oyunda bir A320'nin keyfini evinizde sürebilirsiniz. 350 lira

2) GERİLİM SEVENLERE

Among Us

Uzaydasınız ve amacınız ekibin içindeki haini bulmak... Çevrimiçi bir sosyal çıkarım oyunu olan Among Us, en az dört, en fazla 10 kişiyle oynanıyor. Android emülatörleriyle (platform dönüştürücü) ücretsiz erişilebiliyor. 10.50 lira

3) DİSTOPİK BİR GELECEK

Mosaic

Oyun, distopik bir gelecekte geçiyor. Sıradan bir hayat süren ana karakter, bir anda kendini ilginç bir bilmecenin içinde buluyor. Mosaic, insanların yalnızlığına, çevresel felaketlere, sistemin adaletsizliğine dikkat çekiyor. 32 lira

4) 'STAR WARS' EFSANESİ

Star Wars: Squadrons

X-Wing Alliance'dan neredeyse 20 sene sonra çıkan SW: Squadrons, 'Star Wars' evreniyle ikonik hale gelmiş Tie Fighter veya X Wing isimli mekiklerle it dalaşı yaptığımız çevrimiçi bir oyun. 279.99 lira

5) FUTBOL TUTKUNLARINA

FIFA 21

Her yıl merakla beklenen FIFA, maalesef bu sene 'next-gen' versiyonlarının gölgesinde kaldı. Eski versiyonun üzerine kayda değer pek az şey ekleyen FIFA, her şeye rağmen en çok satan oyunların başında geliyor. 499.99 lira

6) MACERANIN ORTASINDA

League of Legends

İlk kez 2009'da çıkan oyun popülerliğini koruyor. 140 şampiyon arasında seçim yaparak kendinizi gerçek bir maceranın içinde bulacağınız League of Legends, oyun dünyasının en görkemli seçenekleri arasında başı çekiyor. Ücretsiz

7) UNUTULMAZ HİKAYE

Mafia: Definitive Edition

Unutulmayanlar arasına adını yazdıran Mafia, tamamen yenilenmiş versiyonuyla karşımızda. Grafik anlamında yeni nesil olmanın hakkını veren oyun, maalesef oyun modeliyle 'retro'dan ziyade 'antika' kalıyor. 259 lira

8) REKORTMEN OYUN

CS: GO

Nişancı oyunlarının en çok oynananı... Steam platformunda bir ayda 1 milyondan fazla eşzamanlı oyuncuyla kendi rekorunu kıran Counter Strike: Global Offensive, silahla oynanan oyun denince akla ilk gelen seçenekler arasında. 25 lira

9) ABSÜRT ZOMBİ AVI

Zombie Army 4: Dead War

En iyi absürt zombi oyunlarından biri olarak gösterilen Zombie Army 4: Dead War, dört kişiye kadar eşli oynanabiliyor. Aslında ücretsiz ama çevrimiçi çok oyunculu erişim için PlayStation Plus üyeliği gerekiyor. Ücretsiz

10) DEVAMINA İLGİ BÜYÜK

The Last of US Part 2

PlayStation 3 konsollarında karşımıza çıkan The Last of US'ın yeni oyunu Part 2'de amaç, kıyamet sonrasındaki ABD'de hayatta kalmak. Postapokaliptik macera oyunu, meraklılarından tam not aldı. 499 lira

Herkese iyi e-eğlenceler...
Herkese iyi e-eğlenceler...

Star Wars, Microsoft, oyunlar, Nesil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Herkese iyi e-eğlenceler... - Son Dakika Magazin

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