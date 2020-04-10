Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, evlerinde kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki okurlar için "Evdeyim Ama Yalnız Değilim" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için başlatılan kampanya kapsamında, kişiler çektikleri bir video ile başka bir sevdiğine kitap okuma görevi vererek onları harekete geçiriyor.

Kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalmak zorundaki kişilerin, zamanının büyük bölümünü televizyon önünde geçirdiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bu dönemde evde kitap okumak, zamanı değerlendirmenin en faydalı şeklidir. Evde kitap okumayı özendirmek için 'Evdeyim Ama Yalnız Değilim' sloganı ile bir ev içi kampanyası başlattık. Kampanyaya katılan kişilerin, elinde kitabıyla kendi videosunu çekmesini ve sosyal medyasında paylaşmasını istiyoruz. Videoda 'Evdeyim Ama Yalnız Değilim' dedikten sonra okuduğu kitabın yazarının adını söyleyerek, mesela 'Yaşar Kemal ile birlikteyim' demesini ve göndermek istediği kişiye de kiminle olduğunu sormasını bekliyoruz. Böylece herkes diğer kişiden bir kitap okumasını ve benzer bir video çekmesini talep etmekte."

Şenver, evde kalınması ve kitap okunması tavsiyesinde bulunarak, herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

Kampanyaya sosyal medya üzerinde #EvdeyimAmaYalnızDeğilim etiketiyle destek olunabilir.