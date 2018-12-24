Herkese Yakışan Yılbaşı Makyajı ????tek Marka Makyaj : Kıko

2019'un gelmesiyle birlikte hepimizi tatlı bir yeni yıl heyecanı sardı.

2019'un gelmesiyle birlikte hepimizi tatlı bir yeni yıl heyecanı sardı. Bu sene yılbaşı makyajımı daha önce hiç kullanmadığım yeni ürünlerle ilk izlenimlerimi paylaşarak çok pratik ve hızlı şekilde yapacağım. Her ten, göz ve saç rengine yakışacak renkler kullandığım bu pratik Yeni yıl makyajını seveceğinizi umuyorum ??İyi seyirler...

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