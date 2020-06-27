Herkese yasak turiste serbest - Son Dakika

Herkese yasak turiste serbest

Herkese yasak turiste serbest Yükseköğretim Kurumu Sınavı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması Bodrum'da sahilleri boş bıraktı.

Herkese yasak turiste serbest

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MUĞLA - Yükseköğretim Kurumu Sınavı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması Bodrum'da sahilleri boş bıraktı. Bodrum'da yaşayanlara ve esnafa sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, yerli turistler ise otellerin sahillerinde ve havuzlarında tatillerinin keyfini çıkardı.

Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanlar, YKS sınavları için korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebiliyor. Muafiyet Bodrum'da ikamet edenleri ve esnafları kapsamadı. Halk plajları bomboş kalırken otellerin sahilleri doldu taştı. Yerli turistler denizin, sahilin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

İstanbul'dan Bodrum'a tatille gelen Gökas filonun sahibi Gökhan Göz "Sınava giren gençlerimize başarılar diliyorum. Biz güneşleniyoruz gördüğünüz gibi plajlar dolu. Bodrum'da yasak kendi vatandaşına var. Yerli ve yabancı turistlere yasak yok. Gayet güzel, yoğunlaşma var Bodrum'da. Hafta sonu daha çok yoğunluk olmaya başladı. Hafta içi daha sakin geçiyordu. Burası güzel gayet tatilimiz çok güzel geçiyor. Kaldığımız Azka otelde korona virüsünde önlemleri çok fazla ve güvenilir. Kimse çekinmesin Bodrum'a gelmekten. Tatilimizi çok güzel bir şekilde yapıyoruz" dedi.

Fiyatlardan korkmayın gelin

Her bütçeye uygun mekanlar olduğunu belirten Gökhan Göz "Fiyatlardan korkmayın her bütçeye göre mekan var. Bodrum çok güzel yaşana bilecek bir turizm merkezi. Sokağa çıkma yasağında denize girmek çok keyifli. İstanbul'da herkes evinde otururken biz burada denize giriyoruz. Herkesi Bodrum'a bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Denize giren yerli turistler geçlere sınavda başarılar dileyerek İstanbul'da bunalıp Bodrum'a geldiklerini ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını ve denizin güneşin ve plajın tadını doyasıya çıkardıklarını belirttiler.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte halk sahilleri dolmaya başladı.

Yükseköğretim Kurulu, İstanbul, Bodrum, Muğla, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:52 Kaynak: İHA

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