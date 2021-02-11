"Herkese Yeni Bir Küçükbaş Projesi" Karamanlı üreticilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

"Herkese Yeni Bir Küçükbaş Projesi" Karamanlı üreticilerin yüzünü güldürdü

11.02.2021 11:05

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, "Herkese Yeni Bir Küçükbaş Projesi" kapsamında 2020 yılında başlayan dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her hayvan için verilen 100 lira desteğin küçükbaş hayvan üreticilerine adeta nefes olduğunu söyledi.

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, "Herkese Yeni Bir Küçükbaş Projesi" kapsamında 2020 yılında başlayan dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her hayvan için verilen 100 lira desteğin küçükbaş hayvan üreticilerine adeta nefes olduğunu söyledi.

Yaman, AA muhabirine, Karaman'ın "Akkaraman" koyun ırkına ismini veren bir il olduğunu belirtti.

İlin coğrafi yapısının küçükbaş hayvan üretimine çok uygun olduğunu ifade eden Yaman, "Geçmişte, yanlış politikalar yüzünden insanlar hayvanlarını satarak köyden kente göç etmişler fakat son yıllarda küçükbaş hayvan üretiminin artması için hazırlanan projeler ve destekler, küçükbaş hayvan üretimini tekrar cazip hale getirdi. Birçok insan artık köyüne geri dönüp hayvancılık yapmaya başladı." diye konuştu.

Yaman, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve geçen yıl verilmeye başlanan, dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her hayvan için 100 lira desteğin, üreticiyi çok sevindirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlimizde şu anda 700 bin küçükbaş hayvan sayımız var. Desteğin uygulanmaya başladığı 2020 yılında ilimizde 60 bin dişi kuzu ve oğlak, sürüye dahil oldu. Destek olmasaydı bu sayı 15 bin civarında kalırdı. 15 bin yaşlanmış hayvan sayıdan düşerdi, o kadar da kuzu dahil olurdu. Destekleme sayesinde üretici dişi kuzusunu kestirmeyerek, sürüsüne katmayı tercih etti. Böylece 100 olan koyunu 120 oldu. Ben yetkililere teşekkür ediyorum. Bu sayı her yıl artacak. Ben diğer illerimizin birlik başkanlarıyla da görüşüyorum. Onlar da durumun iyiye gittiğini söylüyor. Şu anda küçükbaş et açığımız yok. Ülkemizin ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz hatta ihraç bile ediyoruz."

"Teşvik sayesinde bu yıl 100 dişi kuzuyu sürüme dahil ettim

Merkeze bağlı Dere köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Lütfi Kayserili de ailece hayvancılıkla uğraştıklarını anlattı.

En büyük sıkıntılarının yem fiyatları olduğunu ifade eden Kayserili, şöyle konuştu:

"Girdi maliyetleri yüksek olduğu için sürümüzü çoğaltamıyorduk. Eskiden sürümüzden çıkacak yaşlı hayvan sayısı kadar damızlık kuzuyu sürüye dahil ediyorduk. Bu sene dişi kuzuya devletimiz bir teşvik verdi. Bu teşvikle sürüye katılacak olan dişi kuzunun belli bir masrafını karşılayabildiğimiz için satmadık. Ben normalde 20 kuzu sürüme dahil edip gerisini satacaktım fakat teşvik sayesinde bu yıl 100 dişi kuzuyu sürüme dahil ettim. Biz bu işten memnunuz. Kendi yağımızla kavrulup ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."

Karaman'da 15 yıl esnaflık yaptıktan sonra 3 yıl önce tekrar köyüne dönerek küçükbaş hayvan üreticiliğine başlayan Kürşat Bal da hayvancılığı severek yaptığını belirtti.

"Çocukluğunda bu işi yaptıkları için işin inceliklerini bildiğini dile getiren Bal, "Eskiden çok daha zordu. Şimdi teşvikler var. Teşviklerin bize büyük katkısı oluyor. Şimdi sürümü çoğaltmaya çalışıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı, Damızlık, Karaman, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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