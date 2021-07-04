Herkesi bu kareyle kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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Müzisyen Çağatay Öztürk'ün (44) liderliğini yaptığı iddia edilen 91 sanıklı jigolo çetesine yönelik dava İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Çetenin, bir kadın fotoğrafının olduğu görselle insanları kandırdığı iddia edilirken, sanıklardan hiçbiri, haklarındaki suçlamayı kabul etmedi.

"AVUKATIM BENİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ"

Hürriyet'in haberine göre, soruşturma aşamasında, çetenin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ifade veren tutuklu Alican Karaman bile "Emniyet'te verdiğim ifade doğru değil. Polis zoru ile öyle bir ifade verdim. Avukatım beni yanlış yönlendirdi" dedi.

TAHLİYELERİ İSTENDİ

Savunmaları alınan sanıkların önemli bir kısmı şikâyetçiler ile jigololuk için değil e-ticaret ile ilgili konuştuklarını öne sürdü. Sanık avukatları ise firari sanıklar Felat Günel ve Ogün Arslan'ın verdikleri ifade sonrası serbest bırakıldıklarını belirterek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA KASIM AYINDA

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası tutuklu sanıklar Alev Karadere, Alican Karaman, Çağatay Öztürk, Ersel Sengör, Fuat Kabak, Furkan Kendir, Hüseyin Çerman, İsmail Başer, Mehmet Ali Karademir, Mehmet Ay, Mesut Çelik, Mevlüt Daş, Muhammet Can Boztepe, Ömer Çatal, Selami Bildirici, Tolga Atay, Uğurkan Karademir ve Yusuf Yetimova'nın tahliyesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ise kasım ayında yapılacak. Sanıklar, 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'nitelikli dolandırıcılıkla' suçlanıyor.