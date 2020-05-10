Herkesi duygulandıran Anneler Günü videosu - Son Dakika

- Herkesi duygulandıran Anneler Günü videosu

Şehit Annesi, Engelli Annesi, Pazarcı Annesi..Bugün Anneler Günü

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı video ile herkesi duygulandırdı.

Başkan Dündar, Anneler Günü'ne özel hazırlanan video ile tüm annelerin gününü kutladı. Şehit annesi, engelli annesi ve pazarcı annesinin görüntülerinin yer aldığı videoda Başkan Dündar, "Anne; sonsuz ve karşılıksız sevgi, fedakarlık, şefkat, sabır, cennet, yeri doldurulamaz, paha biçilemez, değerli, melek, özlem, her şey, kalp, dua...ve daha onlarca anlamı olan tek kelimedir Hayatımızın gerçek kahramanları tüm annelerin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.