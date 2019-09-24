Son Dakika Haberleri: Herkesi sildi, tek o kaldı! Ersun Yanal...
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Herkesi sildi, tek o kaldı! Ersun Yanal...

49 dakika önce

Twitter'da 450 bin takipçisi bulunan Yanal, takip listesini gözden geçirdi.

Herkesi sildi, tek o kaldı! Ersun Yanal..., System.String[]

Twitter'da 450 bin takipçisi bulunan Yanal, takip listesini gözden geçirdi. Daha önce takip ettiği kişileri silen Yanal, sadece Sportif Direktör Damien Comolli'nin Asistanı olarak görev yapan Selinay Gürgenç'i takibini sürdürdü.


Deneyimli hoca, ayrıca Instagram hesabında bütün futbolcularını takibe aldı.


'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır'


Twitter hesabından 120 paylaşım yapan Yanal'ın son gönderisi etkileşim yağmuruna tutuldu. Volkan Ballı, Volkan Demirel, Damien Comolli, Niyazi Eniseler, Selinay Gürgenç ve kulüp görevlileri ile selfie yapan Yanal, "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır..." notunu düştü.



Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır... pic.twitter.com/nhe71RmPzg


Ersun Yanal (@ersunyanal) September 24, 2019


Resmi hesaptan yanıt geldi


Fenerbahçe Kulübü'nün resmi twitter hesabı Yanal'ın paylaşımını alıntı yaparak paylaştı ve sarı-lacivert kalp koydu. Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı sevgi seline tutarken, şampiyonluk istediklerini ifade ettiler. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.



???? https://t.co/CHzv7yQbLM


— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 24, 2019

Fenerbahçe, Instagram, Twitter, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:45 
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