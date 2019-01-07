Herkesi Size Hayran Bırakacak ?????? Fırın Tepsisinde Kalıpsız Yaş Pasta Tarifi

Özellikle özel günlerinizde yapabileceğiniz, pastaneden aldıklarınızı aratmayacak Dikey Yaş Pasta Tarifimize sizlerde bayılacaksınız. Sünger gibi dokusu ile sizleri kendine hayran bırakacak, damaklarınızı şenlendirecek bu pastayı sevmeyen kalmayacak.

Özellikle özel günlerinizde yapabileceğiniz, pastaneden aldıklarınızı aratmayacak Dikey Yaş Pasta Tarifimize sizlerde bayılacaksınız. Sünger gibi dokusu ile sizleri kendine hayran bırakacak, damaklarınızı şenlendirecek bu pastayı sevmeyen kalmayacak. Görünüşü sizi zor diye korkurtmasın. Denediğinizde ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Bizler gıda boyası kullandık ancak siz kullanmayabilirsiniz. Dikey yaş pasta nasıl yapılır? sizlerde öğrenmek istiyorsanız sizler için hazırladığımız videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. BŞimdiden afiyet olsun. : )

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