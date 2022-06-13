Herkesin anlamaya çalıştığı GES nedir? - Son Dakika
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Herkesin anlamaya çalıştığı GES nedir?

13.06.2022 09:44

Gelir Endeksli Senet'i (GES) herkes anlamaya çalışıyor?

Gelir Endeksli Senet'i (GES) herkes anlamaya çalışıyor?

AKP'li Şamil Tayyar bile "Karar mekanizmasındaki tek yetkili tartışmalara açıklık getirmedi" dedi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Şamil Tayyar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herkesin anlamaya çalıştığı GES nedir? - Son Dakika

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