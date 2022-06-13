Herkesin anlamaya çalıştığı GES nedir?

Gelir Endeksli Senet'i (GES) herkes anlamaya çalışıyor?
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Kaynak: DailyMotion.com
Şamil Tayyar, AK Parti, Güncel, Son Dakika
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