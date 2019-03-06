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Herkesin Başkanı Olacağım"

1 saat önce

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, "Gaziemir'e hizmet için yola çıktık. Kimseye karşı ayrımcılığımız yok, herkese eşit mesafedeyiz.

Herkesin Başkanı Olacağım
Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, "Gaziemir'e hizmet için yola çıktık. Kimseye karşı ayrımcılığımız yok, herkese eşit mesafedeyiz. 1 Nisan'da herkesin belediye başkanı olacağım." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sarnıç Mahallesi'ni ziyaret eden Yılmaz, iş adamlarıyla bir araya geldi, ardından vatandaşların sorunlarını dinledi.

Gaziemir'in sorunlarını en iyi şekilde analiz ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gaziemir'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi trafik sorunudur. Çileye dönüşen bu sıkıntıyı hepimiz her gün yaşıyoruz. Sayın Binali Yıldırım 2014'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunda trafik sorununun çözümü için projeler açıklamıştı. Şimdi Sayın Nihat Zeybekci'nin projelerinden biri de trafiği rahatlama projesidir. Ana arterlere köprülü kavşak yapma projelerimiz var. Doğu-batı çevre yolu dediğimiz doğu hattı 7 kilometre, batı hattı ise 5,7 kilometreden oluşacak asıl projemizi de mutlaka hayata geçireceğiz."

Yılmaz, "Gaziemir'e hizmet için yola çıktık. Kimseye karşı ayrımcılığımız yok, herkese eşit mesafedeyiz. 1 Nisan'da herkesin belediye başkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Nazmi Yılmaz, belediye başkan adayı, Gaziemir, Politika
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