Son Dakika Haberleri: Herkesin Çıkıp Bizden Hesap Sorma Hakkı Var"

Herkesin Çıkıp Bizden Hesap Sorma Hakkı Var"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçilmesi halinde birçok kültür, sanat ve spor projesini hayata geçirmeyi taahhüt ettiğini belirterek, Ankaralıların beş sene sonra bu vaatlere dair çıkıp kendisinden hesap sorabileceğini bildirdi.

Herkesin Çıkıp Bizden Hesap Sorma Hakkı Var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçilmesi halinde birçok kültür, sanat ve spor projesini hayata geçirmeyi taahhüt ettiğini belirterek, Ankaralıların beş sene sonra bu vaatlere dair çıkıp kendisinden hesap sorabileceğini bildirdi.

Etimesgut ilçesinde düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuşan Özhaseki, belediyeciliğin bilgi ve tecrübe işi olduğunu söyledi.

Özhaseki, "Bizim raylı sistemlerde neler yapabileceğimiz belli, yeşil alanları nerelere götüreceğimiz belli, millet bahçelerini nerelerde yapacağımıza kadar hesapladık. Gençlik projelerini, kadınlar için istihdam projelerini yazdık. Ticareti ve sanayiyi nasıl geliştiririz bunların hepsini yazdık. Kültür, sanat ve spor projelerimizin hepsini yazdık. Bu bizim taahhüdümüz. Beş sene sonra herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var." diye konuştu.

Rakiplerinin projesinin olmadığını ifade eden Özhaseki, diğer adayların proje yerine polemikle seçim sürecini götürdüklerini kaydetti.

Programa, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk ile MHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, belediye başkan adayı, AK Parti, Politika
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