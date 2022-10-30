Herkesin dikkatini çekmişti! TOGG'da yer alan detayın sırrı çözüldü

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Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan TOGG Gemlik Kampüsü dün yoğun bir katılımla açıldı. Banttan inen ilk aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı. Açılış kapsamında kampüste TOGG vizyonunu yansıtan teknoloji köşeleri oluşturuldu. "Bir otomobilden fazlası", "NFT", "Akıllı Yaşam" ve "Dün, Bugün, Yarın" köşelerinde Togg'un yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarına sunacağı güvenli, hızlı ve çevre dostu ürün ve hizmetleri paylaşıldı.

"Dün, Bugün, Yarın" köşesinde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili ile TOGG'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada sergilendi.

GÜVENLİ SÜRÜŞE DESTEK

Vatandaşlar tarafından hem renkleri hem de özellikleriyle tam not alan otomobille ilgili diğer detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle direksiyonun tam karşısında yer alan ve işlevi merak edilen parçanın sırrı çözüldü. Şoföre odaklı parça kamera ve sensör olarak araçta bulunuyor. Bu kamera ve sensör, sürüş verilerini kaydederek güvenli sürüşe destek sağlıyor. Aynı zamanda yorgunluk algılayıcı özelliği de mevcut. Öte yandan cam tavanın kumanda edildiği yerde de gizlenebilen bir kamera ile aracın içi de kayıt altına alınabiliyor.