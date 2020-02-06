TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık, hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık"

(İHA)