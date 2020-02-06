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"Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok"
6 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık, hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık"
(İHA)
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