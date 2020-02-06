"Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok' - Son Dakika

"Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok"

6 saat önce

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık, hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık"

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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