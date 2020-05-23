Herkesin gözü Bundesliga'daki bu maçta! Wolfsburg'a karşı Dortmund'un iddaa oranı...

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WOLFSBURG - DORTMUND

Augsburg deplasmanında 90+1'de kazanan Wolfsburg, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmıştı.

Zorlu fikstürde cezası sebebiyle forma giyemeyen golcü Wout Weghorst, bir başka zorlu fikstürde, Dortmund'a karşı takımdaki yerini alabilecek. Kritik galibiyeti getiren golü atan Daniel Ginczek yine yedeklerde olacak.

Raphael Guerreiro'nun 2 gol, Erling Haaland ve Thorgan Hazard'ın da 1'er gol ve asistle yıldızlaştığı maçta, Ruh Derbisi'nde Schalke'yi 4-0'la geçen Dortmund, zirve yarışında hata yapmadı.

Sakatlıkları bulunan Emre Can ve Giovanni Reyna iyileşti, forma bekliyor. Axel Witsel ise maç kadrosuna alınmadı.

Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!

İki takım arasındaki son 9 maçın 8'ini Dortmund kazandı.

Wolfsburg son 7 lig maçını kaybetmezken, aynı süreçte Dortmund kalesini 5 kez gole kapattı!

%43'lük kesim taraf bahislerine karışmadan mücadelede en az 3 gol olur tercihine yönelmiş.

"PSG - Dortmund" maçına Fransız taraftarların gözünden bakalım...