Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu

29.10.2020 18:21

Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasap dükkanı işletmecisi herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu.

Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasap dükkanı işletmecisi herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırının yaşandığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay Çırkan Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kasap dükkanı işletmecisi Osman Özkök dükkanının önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özkök'ün ayaklarına 3 el ateş eden şahsın daha sonra gözlerden kaybolduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 112 sağlık ekipleri ise yaralı Özkök'ü Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda 3 boş mermi kovanı bulundu.

Saldırı anları güvenli kamerasında

Şapkalı ve yüzünde maske olduğu tespit edilen şahsın silahlı saldırısı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olay anında 3 kişi ile kapı önünde oturan Özkök'ün yanına yanaşan şahsın bir anda silahı çekip ardı ardına ateş ettiği anlar ise işyeri kameralarınca kaydedildi. Özkök'e silah sıkan şahsın ise halen arandığı öğrenildi.

Öte yandan Bodrum Devlet hastanesinde tedavi altına alınan Osman Özkök sağ bacağına ve ayak bileğine gelen kurşunların çıkarılması için ameliyata alındı.

Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu

Saldırı, Bodrum, Muğla, Kasap, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

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