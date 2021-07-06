Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

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Konya'nın Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hakyolu Sokak'ta yaşanan olay, hem izleyenleri hem de duyanları büyük korkuya sevk etti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen hemşire Dilek T. (40) balkonun yanında bulunan beton bölüme inerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Dilek T.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı.

BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışan Dilek T., bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Polisin uzun uğraşlarına rağmen bulunduğu yerden inmek istemeyen Dilek T., polisin sopayla elindeki bıçağı düşürmeye çalışması üzerine bıçağı karnına defalarca batırmaya çalıştı. Polisin sopayla eline vurmasıyla bıçağı elinden düşen Dilek T., daha sonra kendisini tutmak isteyen polislere direndi.

GAZETECİLERE İLGİNÇ İFADELER KULLANDI

Bir ara demir korkuluklara tutunan Demir T., bir süre aşağıya sarktıktan sonra itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı. Etkisiz hale getirilen Dilek T., ambulansa bindirilmek istendiği sırada da gazetecilere, "Ambulans geldi, muhtemelen öleceğim. Devlet başkanı ile kesinlikle ilgisi yok bu olayın" dedi. 5 yıldır aynı apartmanda yaşayan Dilek T.'nin bekar olduğu, 2 haftadır işe gitmediği ve son zamanlarda psikolojik rahatsızlığının arttığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dilet T., ambulansa bindirildikten sonra tedavisi için Şehir Hastanesine kaldırıldı.