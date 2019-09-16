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Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu böyle çaldı

42 dakika önce

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu böyle çaldı Mersin'de durakta otobüs bekleyen kadının cebinden cep telefonunu aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahsın rahat tavırları...

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu böyle çaldı

Mersin'de durakta otobüs bekleyen kadının cebinden cep telefonunu aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahsın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti

Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kafasını hiç kaldırmayan şahıs, yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karıştığını kabul etti

MERSİN - Mersin'de durakta otobüs bekleyen kadının cebinden cep telefonunu aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahsın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kafasını hiç kaldırmayan şahıs, yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karıştığını kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde durakta minibüs bekleyen Ö.P. isimli kadının cebinden cep telefonu 'yankesicilik' yöntemiyle çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme neticesinde şahsın daha öncede benzer suçlardan suç kaydı bulunan E.A. olduğu belirlendi. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyonlar yapan ekipler, E.A.'yı 6 ay sonra yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kafasını hiç kaldırmayan şahıs, gazetecilerin 'yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karışmışsınız doğru mu?' sorusuna da "doğru' cevabını verdi.


Güvenlik kameraları olayı saniye saniye görüntüledi

Öte yandan yankesicinin kadının cebinden telefonu alma anı güvenlik kameralı tarafından saniye saniye görüntülendi. Durakta bekleyen kadının arkasından gelen şahıs, herkesin gözü önünde telefonu alarak, gidiyor. Bu sırada bir vatandaş olayı fark eder gibi olduğundan dolayı şapkasını takarak olay yerine geri dönen şüpheli, vatandaşa birşey söyledikten sonra geri olay yerinden ayrılıyor.

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu böyle çaldı

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı
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