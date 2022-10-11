Herkesin gözü önünde motosikleti böyle çaldılar - Son Dakika
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Herkesin gözü önünde motosikleti böyle çaldılar

11.10.2022 11:11

Herkesin gözü önünde motosikleti böyle çaldılar Adana'da iki kişi gündüz vakti herkesin gözü önünde motosikleti çalıp kayıplara karıştı, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Adana'da iki kişi gündüz vakti herkesin gözü önünde motosikleti çalıp kayıplara karıştı.

Herkesin gözü önünde motosikleti böyle çaldılar

Adana'da iki kişi gündüz vakti herkesin gözü önünde motosikleti çalıp kayıplara karıştı, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

ADANA - Adana'da iki kişi gündüz vakti herkesin gözü önünde motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada asgari ücretle elektrik teknisyeni olarak çalışan Onur Akpınar 2 yıl önce 9 bin 600 liraya motosiklet satın aldı. Motosikleti oturduğu apartmanın karşı tarafına kilitleyerek park etti. 9 Ekim günü ise gündüz vakti iki kişi motosikletin yanına geldi. Bir motosikletin üzerine oturup uzun süre kilidini kırmaya çalıştı. Zanlı herkesin gözü önünde motosikletin kilidini kırıp yanındaki zanlıyla birlikte motosikleti alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Motosiklet sahibi Akpınar ise sokağa çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark edip hemen polise haber verdi. Ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Akpınar, aradan çok zaman geçmesine rağmen güç bela aldığı motosikletinin bir türlü bulunmadığını şuan piyasa değerinin 18 bin lira olduğunu belirterek, "Ben motosikleti çok zor şartlar altında aldım. Birileri gelip onu çaldı. İşe gidip geliyordum, şimdi iki dolmuş yapıyorum işe giderken. Ben motosikletimin bulunmasını zanlıların yakalanmasını istiyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Herkesin gözü önünde motosikleti böyle çaldılar - Son Dakika

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