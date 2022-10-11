Herkesin gözü önünde motosikleti çaldılar

Adana'da 2 kişi, gündüz vakti herkesin gözü önünde motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada asgari ücretle elektrik teknisyeni olarak çalışan Onur Akpınar 2 yıl önce 9 bin 600 liraya motosiklet satın aldı. Akpınar, motosikletini oturduğu apartmanın karşı tarafına kilitleyerek park etti. 9 Ekim günü gündüz vakti motosikletin yanına gelen 2 kişiden biri, motosikletin üzerine oturup uzun süre kilidini kırmaya çalıştı. Zanlı herkesin gözü önünde motosikletin kilidini kırıp yanındaki zanlıyla birlikte motosikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Motosiklet sahibi Onur Akpınar ise sokağa çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark edip polise haber verdi. Ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Akpınar, aradan çok zaman geçmesine rağmen güç bela aldığı motosikletinin bir türlü bulunmadığını, şu an piyasa değerinin 18 bin lira olduğunu belirterek, "Ben motosikleti çok zor şartlar altında aldım. Birileri gelip onu çaldı. İşe gidip geliyordum, şimdi iki dolmuş yapıyorum işe giderken. Ben motosikletimin bulunmasını, zanlıların yakalanmasını istiyorum" dedi. - ADANA