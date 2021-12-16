HERKESİN GÜNLÜK BİN LİRA ÖDEYİP YAPABİLDİĞİ KAYAĞI ONLAR DERS OLARAK İŞLİYOR - Son Dakika

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, 4 Aralık'ta Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte kayak dersleri de başladı. Gruplar halinde Palandöken'e taşınan öğrenciler, günde 6 saat kayak dersi alıyor. Kayak öğrenmek isteyen bir kişinin en az bin lira ödemesi gerektiği belirtilirken, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Davut Budak, öğrencilerin kayak takımları, fakülteye ait malzemeler, lift ve pistlerin sponsorlar tarafından karşılandığını söyledi.

Antalya, İzmir, Adana, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa ve Muğla gibi sıcak bölgelerden Erzurum'a gelen ve ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri, yıllarını bu spora veren milli takım eski sporcuları olan Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Davut Budak, Atakan Alaftargil, Tuğrulhan Şam ve Orcan Mızrak tarafından eğitiliyor. Her yıl ikinci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Davut Budak, yaklaşık 22 yıldır kayağı öğrenmeden bu bölümden mezun olan tek bir öğrencinin dahi bulunmadığını söyledi. Hayatında ilk kez kayakla tanışan öğrencinin 2 gün gibi kısa bir sürede kayağı öğrenip tek başına kayak yapabilecek duruma geldiğini vurgulayan Budak, bugüne kadar binlerce öğrenciye kayak yapmasını öğreterek bu sporu da geliştirdiklerini belirtti.

'BU DERS KAÇIRILMAZ'

Palandöken'deki kayak dersine okulun, öğretmenlik, antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümü öğrencilerinin katıldığını ifade eden Budak şunları söyledi:

"Bu dönem 245 öğrenciye kayak öğreteceğiz. Her bir sınıfın 2 gün zamanı var. Sabahtan başlıyor, akşama kadar bu pistte oluyoruz. Yaklaşık 22 yıldır öğrencilere kayak dersi veriyorum. Bugüne kadar binlerce öğrenciye kayak yapmasını öğrettik. Bunu çok seven öğrenciler hafta sonları vakitleri olduğunda dağa geliyorlar. Bölümdeki öğrenciler çok şanslı. Bu ders onlar için bulunmaz bir fırsat. Çünkü Palandöken'de 50 dakikalık bir dersin ücreti 450 TL. Kayak kirası 200, mekanik tesisler için 200 ve buraya taksi ile gelmesi lazım. Ulaşımı da içine katarsak kayak macerası ve zevki için günde bin liraya yakın bir para harcaması lazım. Ama biz devletimizin ve üniversitemizin imkanlarıyla ücretsiz sunuyoruz. Bu nedenle öğrencilerimize söylüyoruz. Bu ders kaçırılmaz."

Öğrenci arkadaşları ile birlikte düşe kalka kayak öğrenen Diyarbakırlı Özlem Tutal, "Dersler şu ana kadar eğlenceli ve güzel geçiyor. Umarım yapabiliriz. Düştüğümüzde hepimiz kahkaha atıyoruz. Daha önce kayak sporunu hiç denemedim. Hocalarımız çok ilgileniyor. Gerçekten şanslıyız. Bunu ders olarak görmesek belki de hayatım boyu kayak yapamazdım" dedi.