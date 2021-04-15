"Herkesin Hayalinde Uçurmak İstediği Bir Uçak Vardır…" - Son Dakika

Anadolu insanının sıcaklığını, samimiyetini yansıtan, geleneklerimizi, göreneklerimizi hatırlatan Gönül Dağı'nın sevilen kahramanlarından biri de Gedelli'nin sevimli çaycısı Kellerin Rıfat…

Sanat dünyasının genç yeteneklerinden Hüseyin Sevimli'nin başarıyla canlandırdığı Kellerin Rıfat, kahvehanesine gelen herkese takılan, şaka yapan, dobra, özellikle amcaoğullarıyla söz düellosuyla dikkat çeken tipik bir Anadolu delikanlısı…

"İNSAN SEVSE Mİ KIZSA MI BİLEMİYOR…"

Kellerin Rıfat'ın çok eğlenceli olmasının yanı sıra zaaflarıyla da dikkat çeken bir karakter olduğunu belirten Hüseyin Sevimli, "Savunma mekanizması fazla gelişmiş, alay edilen olmamak için sürekli alaycı bir şekilde yaklaşıyor her konuya… Kimi zaman gıcık etse de, beklenmedik zamanlarda öyle şeyler yapıyor ki, insan sevse mi kızsa mı bilemiyor…" diyor.

"HERKESİN HAYALİNDE UÇURMAK İSTEDİĞİ BİR 'UÇAK' VARDIR…"

İzleyicilerin Gönül Dağı'nı, kendi hayatlarından ve hayallerinden yansımalar buldukları için bu kadar çok sevdiğini kaydeden Sevimli şunları söylüyor: "Herkesin hayalinde, uçurmak istediği bir 'uçak' vardır mutlaka... Dizinin masalsı atmosferi, samimi dili ve çok boyutlu karakterleri de izleyicinin gözünde diziyi farklı kılıyor…"

"KEL RIFAT, EN BÜYÜK ZARARI KENDİNE VERİYOR…"

Kasabanın zeki mucidi Taner (Berk Atan) ve Dilek'le (Gülsim Ali İlhan) sınıf arkadaşı olan, çocukluğundan beri Taner'i kıskanan Kellerin Rıfat'ın bu takıntılarından en büyük zararı yine kendisinin gördüğüne değinen Hüseyin Sevimli şöyle devam ediyor:"Rıfat'ın bu takıntısı çocukluktan geldiği için sanırım kolay kolay değişmez gibi görünüyor. Rıfat, Taner'den ve amcaoğullarından nefret etmiyor. Yalnız bir çocuk olduğu için, onlarla kurduğu iletişim biçimi bu şekilde gelişmiş, onların arasında kendini bu şekilde var edeceğini düşünüyor.Rıfat kötü biri değil sadece kimi zaman kıskançlık duygularıyla hareket ediyor, ama böyle zamanlarda da en büyük zararı kendine veriyor. Küçük yerleşim yerlerinde insanlar kan bağı varmışcasına yakın oluyorlar ve birlikte büyüyorlar. Büyüdüklerinde farklı dünyalara sahip olup anlaşamasalar dahi bir noktada o bağ her zaman birbirlerine destek olmalarını sağlıyor..."

"KAHVEHANE ÇOCUK İÇİN MÜTHİŞ BİR GÖZLEM YUVASI…"

Dizide, kahvehane işleten ve demli çaylarıyla beğeni toplayan Kellerin Rıfat'ı son derece başarılı bir şekilde canlandıran Hüseyin Sevimli, "Kahvehaneye gitme alışkanlığınız var mı?" sorusuna ise şu cevabı veriyor:

"Küçükken yaz tatillerinde köye gittiğim zaman kahvehanelerde büyüklerimin yanında bulunduğum oldu… Oradaki ses ve kalabalık bir çocuk için müthiş bir gözlem yuvası... Küçük yerleşim yerlerinde insanların dertleştikleri, şakalaştıkları ve yorgunluk attıkları yerlerdi kahvehaneler, fakat günümüzde seçeneğimiz çok fazla…"

"TİYATRONUN YERİ HER ZAMAN İÇİN AYRI…"

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ve öğrenciliğinden bu yana tiyatro yapan Sevimli, "Bu sene pandemi koşullarından ötürü sahneye çıkamazsak da tiyatronun yeri her zaman için ayrı benim için. Boş zamanlarımda okurum, spor yapmayı da izlemeyi de severim... Hatta neredeyse bütün basketbol liglerini takip etmeye çalışırım… Bol bol yürürüm…" diyor.