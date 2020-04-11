Herkesin merak ettiği "Mukaddes Hanım Teyze" Kocaeli'de ortaya çıktı

KOCAELİ Kocaeli'nde yaklaşık bir haftadır korona virüs tedavisi gören Mukaddes Yargıcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'deki korona virüs salgınında gelinen son duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında sözlerine "Mukaddes Hanım Teyze" diyerek başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Bakan Koca'nın sözlerinin başında "Mukaddes Hanım Teyze, beni karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin" sözleri sosyal medyada geniş yer buldu. Kocaeli'nde test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınan Mukaddes Yargıcı, ilginç tesadüfü tebessümle karşıladı. Tedavisinin sürdüğü hastane odasında duygularını dile getiren Yargıcı, "Yaklaşık bir haftadır tedavi görüyorum. Hastanede benimle çok yakından ilgileniyor. Sayın Bakanımız beni mi kastettiniz bilmiyorum ama biz devletimize, doktorlarımıza çok güveniyoruz. Her şey için çok teşekkürler. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah bütün herkese şifa versin inşallah. Evimize gitmeyi nasip eylesin" dedi.