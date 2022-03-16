'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı - Son Dakika
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'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı

16.03.2022 09:53
'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı

ADANA'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada görüntü çeken gazetecilere "Herkesin bir şerefi, namusu var, çekmeyin" diyerek tepki gösteren Adile (49) ile eşi Fikret (51) Demirbaş tutuklandı.

ADANA'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada görüntü çeken gazetecilere "Herkesin bir şerefi, namusu var, çekmeyin" diyerek tepki gösteren Adile (49) ile eşi Fikret (51) Demirbaş tutuklandı. Çiftin, uzun süredir tefecilik yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi sıkıntıya düşen 52 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet ve çek alan, gününde ödeme yapmadıkları için de tehdit edip, haklarında icra takibi başlattırarak, 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye 9 Mart'ta operasyon düzenledi. 14 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.Emniyete götürülen şüphelilerden 8'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Fikret Demirbaş, eşi Adile Demirtaş ve oğulları R.D., yakınları V.K. ile S.F. ise adliyeye sevk edildi. Sevk öncesi şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi. Bu sırada Adile Demirbaş, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Herkesin bir şerefi, namusu var, çekmeyin" diyerek tepki gösterdi. Demirbaş çifti, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirbaş çiftinin, uzun süredir tefecilik yoluyla haksız kazanç sağladıkları, faizle borç verdikleri kişilerden tehdit yoluyla ve evlerini basarak geri ödeme aldıkları belirtildi.


'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı
'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı
'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı
'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı
'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı
'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı
'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı
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Münir Karaloğlu, Kaçakçılık, Mart, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı - Son Dakika


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