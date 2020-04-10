Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ekmek parası için çıktı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ekmek parası için çıktı - Son Dakika

Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ekmek parası için çıktı

6 saat önce

Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terk ederken, ekskavatör operatörü ekmek parası için çatıya çıktı.

Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ekmek parası için çıktı, System.String[]

Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terk ederken, ekskavatör operatörü ekmek parası için çatıya çıktı. 30 metre yüksekliğindeki binanın çatısına mini ekskavatörün vinçle çıkarılması ise renkli görüntüler oluşturdu.


Kepez ilçesinde 40 yıllık 7 katlı bir bina için kentsel dönüşüm kararı alındı. Etrafında sağlam yapıların olması nedeniyle yıkım işi zeminden yapılamadı. Bunun üzerine çatıdan mini bir ekskavatör yardımıyla yıkımın yapılması kararlaştırıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 30 tonluk bir vinç yardımıyla, 2 ton ağırlığındaki mini ekskavatör 15 dakika içinde çatıya çıkarıldı. Binanın etrafına da güvenlik şeritlerinin çekilmesi sonrası, evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki operatör Ali Akbıyık tarafından yıkım işlemine başlandı. İlk olarak binanın çatısını kırıcı ile kıran Akbıyık, daha sonra duvarları yıktı. Akbıyık'ın iki hafta içinde kat kat tüm duvarları yıkarak zemine inmesi bekleniyor.


Öte yandan, çatıdaki yıkım çalışması havadan drone ile görüntülendi.


"Riskli ama önlemlerimizi aldık"


Hafriyat firması sahibi Ali Akbıyık, babadan gelme operatörlük mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü kaydetti. Mini ekskavatör ile kentsel dönüşümü yapılacak olan yüksek binaları yavaş yavaş yıktığını dile getiren Akbıyık, "2 tonluk bir makinedir. Kentsel dönüşüme katkı sağlayan en faydalı makinelerden biridir. Bu yüksekliğe 30 tonluk bir vinçle ekskavatörü çıkardık. Riskli bir iş ama gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.


"Korkuyorum"


Şu an 18 metre yükseklikte çalıştıklarını kaydeden Ali Akbıyık, "Tehlikeli ama ekmek parası, yapacak bir işimiz yok. Şartlar zor, bu dönemde çok daha zor. Bu yükseklikte çalışırken korkuyorum. Ne kadar aynı işi yapsak da içimizde bir korku oluyor. En zor mesleklerden birisi. Bazen bize, 'Koltuğun üzerinde akşama kadar oturuyor' diyorlar. Ama hiç de öyle işimiz çok zor" ifadelerine yer verdi.


"Tek başıma güvendeyim"


Amaçlarının kimseye zarar vermeden en güvenli şekilde binayı yıkmak olduğunun altını çizen Akbıyık, "İki hafta içinde, günde 9 saat çalışarak yıkımı bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde korona virüs de var. Ama ben burada tek başıma olduğum için güvendeyim o nedenle maske takmıyorum. Buraya virüsün geleceğini zannetmiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:39 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı 19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor         
00:05
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın         
23:58
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi         
23:55
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi         
23:45
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak         
23:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı         
23:13
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik         
23:09
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü         
22:53
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
22:50
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti         
22:28
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti         
22:20
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı         
22:12
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı         
21:48
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı         
21:47
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu         
21:45
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti         
21:39
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
21:16
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli         
20:54
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi         
19:31
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:29
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 00:24:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ekmek parası için çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]