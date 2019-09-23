Herkesten önce izlediler
1 saat önce
Filmin ana sponsoru Greyder Kids tarafından Kansersiz Yaşam Derneği için özel olarak organize edilen bu davette çocuklar, filmin kahramanları Kral Şakir ve Fil Necati'nin maskotları ile film öncesi bol bol fotoğraf çektirdi.
Filmin ana sponsoru Greyder Kids tarafından Kansersiz Yaşam Derneği için özel olarak organize edilen bu davette çocuklar, filmin kahramanları Kral Şakir ve Fil Necati'nin maskotları ile film öncesi bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar için en büyük sürpriz ise Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile beraber filmi izlemek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:25
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