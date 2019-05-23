Son Dakika Haberleri: Herkül Hat-Hile yapmak: Gabriel Jesus x Shakhtar Donetsk

Herkül Hat-Hile yapmak: Gabriel Jesus x Shakhtar Donetsk

9 saat önce

Gabriel Jesus marcou oito Manchester City'de Şampiyonlar Ligi'nin 15 maçını verdi. Três, Shakhtar Donetsk, 6 a 0 ya da daha fazla bilgi almak için en uygun fiyatlı bir ürün.

Gabriel Jesus marcou oito Manchester City'de Şampiyonlar Ligi'nin 15 maçını verdi. Tres, Shakhtar Donetsk, 6 a 0 ya da daha fazla bilgi almak için en uygun fiyatlı bir ürün.
Herkül Hat-Hile yapmak: Gabriel Jesus x Shakhtar Donetsk
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Manchester City, Shakhtar Donetsk, Spor
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