"Hermana: Ankara Yahudilerinin Anlatılmamış Tarihi" belgeseli ABD'de gösterildi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington DC şubesi tarafından organize edilen etkinlikte "Hermana: Ankara Yahudilerinin Anlatılmamış Tarihi" adlı ödüllü belgesel gösterildi.

YEE Washington DC ofisinde gerçekleştirilen ve izleyicilerin beğenisini toplayan gösterime çok sayıda konuk katıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen gösterimin ardından belgeselin yönetmeni Enver Arcak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Belgeselin Anadolu'nun en eski Yahudi topluluklarından biri olan Ankara Musevilerinin geçmişine uzandığını anlatan Arcak, 15. yüzyılın ortalarında Osmanlı'ya sığınan ve uzun yıllar boyunca Ankara'da yaşayan Musevi toplumunun hikayesini derlediklerini söyledi.

Belgeselde Ankara'nın Ulus bölgesinde yer alan Musevi mahallesine ait hikaye, fotoğraf ve röportajlarla izleyiciye aktarılıyor.

Osmanlı döneminden bugüne Ankara Musevilerinin tarihsel gelişimlerini anlatan belgesel, Ankara'dan İstanbul'a ve İsrail'in çeşitli şehirlerine göç etmiş kişilerle yüz yüze yapılan görüşmeleri kapsıyor.

Program kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinde de geçmişte Ankara'da yaşayan Musevi ailelerinin paylaştığı kareler katılımcıların beğenisine sunuldu.

YEE Washington DC müdürü Halid Bulut da AA muhabirine açıklamada, "Osmanlı toplumunun en önemli değerlerinden biri olan farklılıkların birlikte yaşama kültürü, Cumhuriyet ile birlikte de devam etmiştir. Bunun en büyük delili ise bu tarz belgesellerin ortaya çıkardığı gerçeklerdir. Ankara Musevilerinin anlattığı hikayeler gösteriyor ki her ne kadar farklı ülkelere göç etseler de kalpleri hala Ankara'da, Türkiye'de." değerlendirmesinde bulundu.

"Hermana: Ankara Yahudilerinin Anlatılmamış Tarihi", Ankara Musevileri ile ilgili kapsamlı ilk araştırma ve belgesel olma özelliği taşıyor.