Hermes'ten Quick Sigorta'ya iki ödül - Son Dakika

Hermes'ten Quick Sigorta'ya iki ödül

Amerika'da Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği tarafından her yıl düzenlenen International Hermes Creative Awards 2020'den, bu yıl Quick Sigorta'ya iki ödül birden geldi.

Amerika'da Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği tarafından her yıl düzenlenen International Hermes Creative Awards 2020'den, bu yıl Quick Sigorta'ya iki ödül birden geldi.

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Amerika'da Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği tarafından her yıl düzenlenen International Hermes Creative Awards 2020'de Quick Sigorta iki "Altın Ödül"ün birden sahibi oldu. Quick Sigorta'nın sigortacılığı tabana yaymak üzere gerçekleştirdiği, Anadolu'nun her karışını ziyaret ettiği QTruck projesi "Basılı Yayın - Medya" kategorisinde; müşterilerin acil durumlarda birçok hizmetten hızlıca yararlanabilmesi için geliştirdiği "Hayat bazen parmağınızın ucundadır" sloganlı Quick Mobil uygulaması ise "Elektronik Medya/ Sosyal Medya/ İnteraktif Medya - Mobil Bilgi Deneyimi" kategorisinde ödül aldı.


Dijital sigortacılık deneyimini herkese yaşatmak isteyen Quick Sigorta, etkinlik ve tanıtım tırı QTruck ile 2019'da yaz boyunca Anadolu'yu dolaştı ve birçok etkinliğin odak noktası haline geldi. Ziyaret için bulunduğu yerlerde sigortalılar, acenteler, motosiklet kullanıcıları ve yerel yöneticiler tarafından da ziyaret edilerek ilgi odağı haline gelen QTruck, dolaştığı şehirlerde çeşitli sürprizlerle sigortacılığı tanıtmasının yanı sıra birçok festival ve etkinliğe de sponsor oldu. Quick Sigorta, QTruck projesiyle marka bilinirliğini artırmasının yanı sıra farklı bir dış mekan reklamı olarak da ses getirdi. Dijital sigortacılık ile Anadolu'yu buluşturmayı başaran bu proje, önemli bir pazarlama stratejisi olarak hedef kitlesini etkilemeyi başardı.


Quick Mobil yeniliklerle dolu


Quick Sigorta, geliştirdiği Quick Mobil uygulamasıyla müşterilerinin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeyi hedefledi. "Hayat bazen parmağınızın ucundadır" diyerek uygulamaya hızlı yardım özelliği ekleyen Quick Sigorta, kullanıcılarının her an her yerden hizmetlere ulaşabilmesini sağladı. Kaza sırasında, araç çekme, yol yardımı, ambulans desteği gibi hizmetlerde kullanılabilen uygulama, kazanın konumunu otomatik olarak algılıyor ve müşterinin bulunduğu yere hizmeti ulaştırabiliyor. Bunun yanında, müşterilerin kendini güvende hissetmediği durumlarda, sevdiklerine "panik butonu"yla tek bir tıkla yardım mesajı gönderebiliyor. Hem Türkiye'de hem de sektörde ilk olan bu uygulama, müşterinin tek tıkla istediği hizmete ulaşabilmesine olanak sağlıyor.


Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar aynı yarışmadan önceki yıllarda da ödül aldıklarını belirterek, "Quick Sigorta, dijital yaklaşımı ve pazarlama süreçlerinde geliştirdiği farklı ve verimli yöntemler ile daha önce de birçok ödül aldı. Ödüllerimizi Uluslararası düzeyde alıyor olmamız bizi çok mutlu ediyor. Ekip çalışmasının sonucu böyle ödüller geliyor. Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor ve gelecek yıllarda yeni ve dijital projeler ile farklı ödülleri Quick Sigorta'ya kazandıracağımıza eminim" dedi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Sigorta, Hermes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hermes'ten Quick Sigorta'ya iki ödül - Son Dakika Ekonomi

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