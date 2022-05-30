Hermus Memecik, "Japan Olive Oil Prize 2022"De Türkiye'nin En İyi Zeytinyağı Seçildi

Dünyanın en prestijli zeytinyağı yarışmaları arasında gösterilen "Japan Olive Oil Prize 2022"de, Türkiye'den yaklaşık 100 numune değerlendirildi ve Hermus Memecik Türkiye'nin en iyisi seçildi.

Her yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan ve Japonya'daki İtalya Ticaret Odası sponsorluğunda düzenlenen Japan Olive Oil Prize'de (JOOP) 2022'nin kazananları belli oldu. Organik, Monovaryete, Blend ve Aromalı başlıklarında yarışan zeytinyağları içerisinde ülkelerinin en iyileri ve sınıfının en iyileri seçildi. Tadımlar sonucunda altın madalya ve gümüş madalya alanlar belirlendi. Buna göre, Hermus Memecik, Türkiye'nin en iyisi olurken, Türkiye'den toplam 35 üreticinin çeşitli ürünleri altın ve gümüş madalya ödülüne layık bulundu.

Japonya'nın İtalya Ticaret Odası Genel Müdürü Davide Fantoni, etkinliğin açılış konuşmasında, Asya ülkeleri sıralamasında birinci, dünya sıralamasında ise 8. en büyük sızma zeytinyağı tüketicisi olan Japonya'da yapılan JOOP yarışmasının temel hedefinin, tüketiciye zeytinyağını tanıtmak ve onu bu ürünün faydaları üzerine bilgilendirmek olduğunu ve ödül kazanan zeytinyağlarına görünürlük sağlamak olduğunu söyledi.

JOOP ÖDÜLÜ KAZANAN ZEYTİNYAĞLARI

Ülkelerinin En İyileri:

Amerika Birleşik Devletleri: Truly - Corto Olive Co.

Arjantin: Establecimiento Olivum (Picual) – Establecimiento Olivum Sa

Fransa: 1ère Récolte – Parcelle 26 (hdmp)

Hırvatistan: Opg Rheos – Rheos Premium (Blend)

İspanya: Knolive Epicure – Knolive Oils, S.l.

İtalya: Crux – Fattoria Ambrosio

Portekiz: Gallo Azeite (Bio) – Gallo Worldwide

Tunus: Picholine High Polyphenols – Adonis Olive Oil

Türkiye: Hermus Memecik - Hermus Ltd. Şti.

Yunanistan: Iliada Kalamata Pdo Extra Virgin Olive Oil – Agrovim S.A.

EN İYİ AROMALI ZEYTİNYAĞLARI: Oleoastron Gourmet Evoo (rezene, defne yaprağı, biberiye ve kekik) –Sakellaropoulos Organic Farms/ Yunanistan

EN İYİ SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞLARI: Oro Di Rufolo (Elite) – AZ. AGR. ORTOPLANT SS/ İtalya

JOOP TASARIM ÖDÜLÜ KAZANAN ZEYTİNYAĞLARI: 1.Vallillo Monocultivar Peranzana - Agrideavallillo Srl (İtalya)

2. Mimi' Denocciolato Coratina/ Azienda Agricola Donato Conserva (İtalya)

3. Ootopia Organic Single Estate Iliokastro/ MB Eleon (Yunanistan)

JOOP ÖDÜLÜ ALAN TÜRK ZEYTİNYAĞLARI

Türkiye'nin En İyisi: Hermus Memecik - Hermus Ltd. Şti.

Sınıfının En İyileri

Zagoda Arbequina - Zagoda Tarım A.Ş.

Hermus Tirilye – Hermus Ltd. Şti.

Hermus Ayvalık – Hermus Ltd. Şti.

Hermus Memecik – Hermus Ltd. Şti.

Çakırhan Gurme - Çakırhan Zeytin

Aden Bahçesi – Borlu Tarım I·şletmeleri A.Ş.

Lea Ultra Premium Zeytinyağı – Milanus Danışmanlık

Granpa Gold – Tokuç Grup

Nermin Hanım Zeytinliği Arbequina – Gökduman Tarım Ltd. Şti.

Navavera Yamalak Sarısı Early Harvest – Nova Vera Ltd. Şti.

Hermus Domat – Hermus Ltd. Şti.

ALTIN MADALYA

Genius Olive Oil – Genius Ltd. Şti.

Yeşil Başak Olea Natürel Sızma Zeytinyağı (Miss Olea) – Yeşil Başak Olea Ltd. Şti.

Navavera Çocuk Serisi Early Harvest Aegean Blend – Nova Vera Ltd. Şti.

Oleamea Private Select – Meray Zeytincilik Tarım Gıda Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Oleamea Altınova Serisi – Meray Zeytincilik Tarım Gıda Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Oliva Malia Blend – Oliva Malia Ltd. Şti.

Asiltane Limited Özel Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı – Güven Asa Gıda San. A.Ş.

Annapurna Olive Oils Premium Memecik – Annapurna Olive Oils

Ahsaf Uslu Soğuk Sıkım – Pulathaneliler A.Ş.

Bozelli Domat – Bozburun Ltd. Şti.

Nizolive Memecik – Nizolive

Oliva Malia Ayvalık – Oliva Malia Ltd. Şti.

Oliva Malia Erkence – Oliva Malia Ltd. Şti.

Asiltane Limited Tirilye Özel Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı - Güven Asa Gıda San. A.Ş.

Zagoda Tirilye – Zagoda Tarım A.Ş.

Seroliva Organik – Oliva Gıda Ltd. Şti.

Granpa Premium – Tokuç Grup

Zagoda Ayvalık – Zagoda Tarım A.Ş.

Palamidas Domat – Palamidas Ltd. Şti.

Halil Esen Natürel Sızma Zeytinyağı – Halil Esen Ltd. Şti.

Nermin Hanım Zeytinliği Domat – Gökduman Tarım Ltd. Şti.

Cumbalı Premium Natürel Sızma Zeytinyağı – Fuga Tarım Ltd. Şti.

Bayolive Natürel Sızma Zeytinyağı – Yiğit Zeytincilik

Hermus Arbequina – Hermus Ltd. Şti.

Pallas Olive Oil – Pallas Ltd. Şti.

Defnella - High Polyphenol - Defnella Farm ·

Gaia Oliva Memecik – Gaia Oliva Ltd. Şti.

Gaia Oliva Ayvalık – Gaia Oliva Ltd. Şti.

Olidya Young & Verde – Tar-pet Büyükbelen Ltd. Şti.

Aymis Natürel Sızma Zeytinyağı – Aymis Zeytincilik

Bozelli Picual – Bozburun Ltd. Şti.

Gaia Oliva Ayvalık – Gaia Oliva Ltd. Şti.

Güven Asa Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı – Güven Asa Gıda San. A.Ş.

Nermin Hanım Zeytinliği Edremit – Gökduman Tarım Ltd. Şti.

Oliva Malia Ayvalık – Oliva Malia Ltd. Şti.

Oliva Malia Domat – Oliva Malia Ltd. Şti.

Asiltane Limited Organi·k Özel Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı – Güven Asa Gıda San. A.Ş.

Nova Vera Yamalak Organik Early Harvest – Nova Vera Ltd. Şti.

Gren Premium – Sır Zeytinyağı Gıda Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

GÜMÜŞ MADALYA

Ahsaf Mix Soğuk Sıkım – Pulathaneliler A.Ş.

On7 Zeytinyağı – Üzden Gıda Ltd. Şti.

Nova Vera Ayvalık Early Harvest – Nova Vera Ltd. Şti.

Josevia Extra Virgin Cold Pressed Olive Oil – Ni Grup Gıda ve Deri San. Tic. Ltd. Şti.

Egenin Kalbi Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı – Marla Elektronik ve Gıda

Hermus Amerald (yüksek polifenol) – Hermus Ltd. Şti.

Kristal Extra Virgin Olive Oil – Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş.

Olivally Extra Virgin Olive Oil – Dado Food

Novavera Memecik Early Harvest – Nova Vera Ltd. Şti.

Kaikos Zeytinyağı – Kaikos Gıda San Ltd. Şti.

Hilmi Yıldırım Natürel Sızma Zeytinyağı – Hilmi Yıldırım Zeytinyağları

Ada Ambrosia – Değirmen Çiftlik