Danimarka merkezli espor organizasyonu Heroic ESL PUBG Masters Spring şampiyonu oldu. Organizasyon Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şampiyonluğunu kutladı.
Avrupa'dan 24 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada mutlu sona ulaşıldı. Turnuvanın şampiyonu ise Heroic oldu. Organizasyon böylece kasasına 12.500 Dolar ekledi. Turnuvanın ilk dört sırası ise şu şekilde:
Turnuvaya davet alan ve eleme oynayan takımlar ise şu şekildeydi:
Heroic'in ESL PUBG Masters Spring kadrosu ise şu şekildeydi:
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