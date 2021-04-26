Heroic ESL PUBG Masters Spring şampiyonu oldu! - Son Dakika

Heroic ESL PUBG Masters Spring şampiyonu oldu!

Heroic ESL PUBG Masters Spring şampiyonu oldu!
Son Güncelleme: 26.04.2021 16:58

Son 2 haftada 2. şampiyonluk, Heroic durdurulamıyor!

Danimarka merkezli espor organizasyonu Heroic ESL PUBG Masters Spring şampiyonu oldu. Organizasyon Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şampiyonluğunu kutladı.

PUBG MASTERS SPRING ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Avrupa'dan 24 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada mutlu sona ulaşıldı. Turnuvanın şampiyonu ise Heroic oldu. Organizasyon böylece kasasına 12.500 Dolar ekledi. Turnuvanın ilk dört sırası ise şu şekilde:

  • Heroic (12.500 Dolar)
  • ENCE (7.500 Dolar)
  • Team Liquid (6000 Dolar)
  • FaZe Clan (5000 Dolar)

Turnuvaya davet alan ve eleme oynayan takımlar ise şu şekildeydi:

  • FaZe Clan (Davet)
  • ENCE (Davet)
  • Digital Athletics (Davet)
  • Na'Vi (Davet)
  • Virtus.pro (Davet)
  • Team Liquid (Davet)
  • SKADE (Eleme)
  • We Live Again (Eleme)
  • Karagümrük Espor (Eleme)
  • Rise and Win (Eleme)
  • Heroic (Eleme)
  • Bystanders (Eleme)
  • Tarlans (Eleme)
  • Nexus Gaming (Eleme)
  • Blaze Esports (Eleme)
  • Norsemen (Eleme)
  • Istanbul Wildcats (Eleme)
  • Not Fair (Eleme)
  • Yikees (Eleme)
  • 0rgless (Eleme)
  • Entropiq (Eleme)
  • Apeks (Eleme)

Heroic'in ESL PUBG Masters Spring kadrosu ise şu şekildeydi:

  • Beami
  • Pag3
  • TeaBone
  • Vazku
Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Heroic ESL PUBG Masters Spring şampiyonu oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heroic ESL PUBG Masters Spring şampiyonu oldu! - Son Dakika
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