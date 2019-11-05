Son Dakika Haberleri: Hersek Lagünü minik ziyaretçileri ağırladı
Son Dakika Güncel Hersek Lagünü minik ziyaretçileri ağırladı

Hersek Lagünü minik ziyaretçileri ağırladı

7 saat önce

Yalova 75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu, öğrencileri için Altınova Hersek Lagününe inceleme gezisi düzenledi.

Hersek Lagünü minik ziyaretçileri ağırladı, System.String[]

Yalova 75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu, öğrencileri için Altınova Hersek Lagününe inceleme gezisi düzenledi.

Hersek Lagününde yer alan Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Kulesi ile Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezini ziyaret eden okulun 4/E sınıfı öğrencileri, bölgede yer alan bitki ve kuş çeşitliliğini öğrenme imkanı buldu.

Öğrenciler, beraberinde öğretmenleriyle Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül'den göçmen kuş türleri ve bitki örtüsü hakkında bilgi aldı.

Kuş Gözlem Kulesinden lagünde yer alan kuşları da izleyen öğrenciler, oldukça eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Altınova, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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