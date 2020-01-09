Hersek Lagünü'nde "Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hersek Lagünü'nde 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' - Son Dakika

Hersek Lagünü'nde "Kış Ortası Su Kuşu Sayımı"

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) yapıldı.

Hersek Lagünü'nde

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) yapıldı.


"Önemli Kuş Alanı" statüsüne sahip lagündeki çalışmalara, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Yalova Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlileri ile Altınova Belediyesinden kuş gözlemcisi Fatih Bülbül katıldı.

Fatih Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sayımların uluslararası statüde olduğunu bildirdi.

Uluslararası öneme sahip sulak alanlarda su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için sayımların her yıl ocak ve şubat aylarında tüm dünyada yapıldığını aktaran Bülbül, "Hersek Lagünü sadece su kuşları için değil alanda bulunan orman örtüsü sayesinde ötücü kuşlar için de çekici bir alandır. Kuşaklara bırakabileceğimiz en önemli çevre miraslarımızdan biri olan Hersek Lagünü Kuş Cenneti'ni koruma ve tanıtma faaliyetlerinin artarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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