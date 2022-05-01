Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 241'e yükseldi - Son Dakika

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen "orman çıvgını" olarak bilinen "phylloscopus sibilatrix" ile kuş türü sayısı 241'e çıktı.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz ve kış aylarında kuşların konaklama yapması dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak anılan Hersek Lagünü'nde yapılan son kuş sayımında "orman çıvgını" türü tespit edildi.

Türkiye'nin yüzölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun lagünü olan Altınova Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'dan 241'e yükseldi.

Kış göçmeni kuşların göç ettiği lagün, yaz göçmeni kuşlarının yanı sıra hava şartlarına bağlı olarak farklı ötücülere de ev sahipliği yapıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin ilk ve tek doğa eğitim merkezi ve engelliye uyumlu kuş gözlem kulesi ile lagünün ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Oral, "Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan son gözlemde, ötleğengiller familyasına ait bir kuş türü olan "orman çıvgını"nın tespit edildiğini anlatan Altınova belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise lagünün göl, deniz, bataklık, çayır, orman gibi ekosistemlerden oluştuğunu ifade etti.

Bülbül, "Orman çıvgını, ötleğengiller familyasına ait bir kuş türüdür. İri gövdeli ve uzun kanatlı bir çıvgındır. Canlı renklidir, kaşı ve göğsü canlı sarı, alt tarafı beyazdır. Kısa ama geniş bir kuyruğu vardır. Orman girişi tarafında bir çift olarak gözlemlediğimiz orman çıvgını ile Hersek Lagünü tür sayısı 241'e çıkmıştır. Altınova Belediyesi olarak, bölgemizin en değerli alanlarının başında gelen Hersek Lagünü Kuş Oteli'ne tüm halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.