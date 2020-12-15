Hersek Lagünü'nde yeni bir nadir kuş - Son Dakika

Hersek Lagünü'nde yeni bir nadir kuş

15.12.2020 10:22
Hersek Lagünü'nde yeni bir nadir kuş, System.String[]

Yalova Altınova Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 231'e çıktı.

Yalova Altınova Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 231'e çıktı. Lagünde yeni tespit edilen kuş türü, korunma durumu soyu azalan kategorisinde yer alıyor.

Korunma durumu soyu azalan kategorisinde yer alan Kızılgerdanlı Dalgıç "Gavia stellata" isimli kuş türü Altınova Hersek Lagünü'nde tespit edildi. Böylece lagündeki kuş türü sayısı 231'e ulaştı.

Hersek Lagünü'nün tespit edilen yeni türlerle değerinin her geçen gün arttığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, " Marmara Bölgesi'nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagünü, küresel açıdan Afrika-Avrupa Kuş Göç Yolu üzerinde olması nedeniyle de popülasyon artışına değer katıyor" diye konuştu.

Hersek Lagünü'nde nadir bir kuş türünün daha kayıt altına alındığını açıklayan Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise, " Türkiye'de nadir kış ziyaretçisi kızılgerdanlı dalgıç 'Gavia stellata' kasım ayının son günlerinde lagünün hemen deniz tarafında gözlenerek kayıtlara geçirilmiştir. Dalgıç kuşları familyasından olan kızılgerdanlı dalgıç küçük narin yapısı ve yukarı kıvrık gagasıyla diğerlerinden kolayca ayrılır. Korunma durumu, soyu azalan kategorisinde yer alan bu nadir su kuşunun Hersek Lagünü listesinde yer almasıyla tür sayısı 231'e çıkmış oldu" dedi.

(Mehmet Mercan/İHA)

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hersek Lagünü'nde yeni bir nadir kuş - Son Dakika


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