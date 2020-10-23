Hersek Lagünü'nün çehresi yeni projelerle daha da güzelleşti - Son Dakika

Hersek Lagünü'nün çehresi yeni projelerle daha da güzelleşti

23.10.2020 10:59
Hersek Lagünü'nün çehresi yeni projelerle daha da güzelleşti, System.String[]

Yapımı sırasında Osman Gazi Köprüsü'ne kavis verdiren ve içerisinde 229 kuş türünün yaşadığı Hersek Lagünü, Tarım ve Orman Bakanlığının projeleriyle yeni bir döneme hazırlanıyor.

Yapımı sırasında Osman Gazi Köprüsü'ne kavis verdiren ve içerisinde 229 kuş türünün yaşadığı Hersek Lagünü, Tarım ve Orman Bakanlığının projeleriyle yeni bir döneme hazırlanıyor.

En son sayımda 229 farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığı belirlenen Hersek Lagünü, bu yıl da misafirlerini güzellikleri içerisinde ağırlamaya devam ediyor.

Bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan 152 hektar büyüklüğündeki lagün, hayata geçirilen projelerle daha canlı bir görüntüye bürünüyor.

"Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" ve "Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi" projelerinin uygulandığı alanın, doğaseverlerin daha sık uğrayacağı önemli merkezlerden biri olması bekleniyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine, lagünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini hatırlattı.

Böylece lagünün geleceğiyle ilgili kafalarda soru işareti kalmadığını aktaran Oral, "Burası ülkemiz ve dünyamız için önemli bir yer. Bölgemize de katkısı çok fazla. Ben buraya 'kuş oteli' diyorum. Metrekareye düşen kuş sayımızın çok fazla olması ayrı bir güzelliğimiz. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlerimizin tam ortasında ve ulaşımı çok kolay bir yer. Bir de kuşlarımız bize, biz de onlara alıştık." diye konuştu.

"Her gecen gün kuş sayımız artıyor"

Oral, avcılığın yasaklandığı tarihten itibaren giderek daha fazla kuş sayısına ulaştıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"2005'ten bu yana 104 türden 229 kuş türüne ulaştık. Her gecen gün kuş sayımız artıyor. Bundan sonraki süreçte yavrulamaların da artacağını düşünüyorum. Burası doğal hayatın korunması, doğal hayatla insanların birleşmesi ve bir arada yaşaması açısından güzel bir örnek. Türkiye'deki ilk engelli kuş gözlem kulesi, doğa eğitim merkezi ve tıbbi aromatik bitkiler bahçemiz açılıyor. Bu bölgeye uygun bir yer olacak inşallah. Şu anda 300'e yakın flamingo mevcut ve bunun önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz. Flamingoların bini bulmasını veya üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Ayrıca bakanlığımızca yaptırılan ve Türkiye'nin projesi diyebileceğimiz bu iki proje ülkemize önemli katkı sunacak."

" Marmara Bölgesi'nde burası ilk sıralarda yer alıyor"

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ise 15 yıldır lagüne gelerek kuş gözlemi yaptığını ifade etti.

Lagünün kuşların göç güzergahında bulunması nedeniyle özel bir yeri olduğunu aktaran Bülbül, şöyle konuştu:

" Afrika'dan Avrupa'ya gidiş ve dönüşlerde kuşlar burada bir nevi mola veriyor. Marmara'daki sulak alanlardan belki de en önemlisi Hersek Lagünü. Su kuşları burada beslenme, konaklama ve üremelerini yapabiliyorlar. Bu nedenle de burası çok önemli bir alan. Türkiye'de yaklaşık 480 kuş türü var. Bunun yarısına yakını olan 229 kuş türünü bugüne kadar burada gözlemledik. Bu açıdan Marmara Bölgesi'nde burası ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca buranın Önemli Kuş Alanı özelliği var. Flamingolar buranın en önemli türlerinden biri. Buraya 10 yıl önce geldiğimizde 100 flamingo gördüğümüzde sevinirdik. Şimdi flamingolar alanımıza oldukça yüksek sayıda geliyor."

Türkiye, Engelli, Tarım, Gazi, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hersek Lagünü'nün çehresi yeni projelerle daha da güzelleşti - Son Dakika


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