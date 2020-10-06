Hersek Lagünü'nün "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi - Son Dakika

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilçede bulunan Hersek Lagünü'nün "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, aralarında Hersek Lagünü'nün de yer aldığı 7 ildeki bazı bölgelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiği hatırlatıldı.

Konu ile ilgili açıklamada ifadelerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kararın bölgenin doğal yaşamı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Oral, "Doğal yaşamımız ve çevremiz adına alınan bu karar nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürlüğümüze, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ekiplerine ilçemiz ve çevre dostları adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.