Hersek Lagünü, yılın her döneminde göçmen kuşları ağırlıyor - Son Dakika

Hersek Lagünü, yılın her döneminde göçmen kuşları ağırlıyor

23.01.2021 11:49
Hersek Lagünü, yılın her döneminde göçmen kuşları ağırlıyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli köprülerinden Osmangazi Köprüsü'ne yapımı sırasında kavis verdiren Hersek Lagünü, eşsiz güzelliğiyle 232 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin önemli köprülerinden Osmangazi Köprüsü'ne yapımı sırasında kavis verdiren Hersek Lagünü, eşsiz güzelliğiyle 232 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak bilinen 152 hektarlık lagün, yeni yapılan projelerle Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanı haline geldi.

232 kuş türünden 3 binin üzerinde kuşa ev sahipliği yapan lagün, her geçen gün artan tür sayısıyla Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Altınova Belediyesi tarafından lagün ve çevresinde hayata geçirilen birbirinden değerli projelerle adından sıkça söz ettiren lagün, güzellikleriyle göz kamaştıran flamingoların da konakladığı önemli bir merkez haline geldi.

-"Tür sayımız 232'e çıktı. Sulak alan olarak da Türkiye'de ilk 15 alan içerisine girdik"

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lagünün her geçen gün daha fazla gündeme oturduğunu ve özellikli bir alan haline geldiğini ifade etti.

Lagünün mutlak koruma alanı olarak koruma altına alındığına dikkati çeken Oral, şöyle konuştu:

"Bu süreçte de kuşlarımız tür olarak her geçen gün çoğalıyor. Tür sayımız 232'ye çıktı. Sulak alan olarak da Türkiye'de ilk 15 alan içerisine girdik. Alanımızın en güzel tarafı, küçük bir alan içerisinde metrekareye düşen kuş sayımızın diğer yerlere göre çok daha fazla olması. Dolayısıyla kuleye çıktığınız zaman bu alandaki bütün kuşları dürbünlerimizle rahat bir şekilde görebilmemiz. Bu da gelen misafirlerimize zevkli bir seyir ve kuşlarımızla irtibat sağlamasını sağlıyor."

-"Flamingolar, bizim artık maskotlarımız oldu"

Hersek Lagünü'nün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi önemli kentlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir bölgede bulunduğuna vurgu yapan Oral, bunun çok önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ilk engelli kuş gözlem kulesinin lagünde kurulduğunu da hatırlatan Oral, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ilk engelli uyumlu kulesi ve botanik bahçesi burada. Burayı bir doğa eğitim merkezi olarak geliştiriyoruz. Burada güzel bir alanı kazandırdıkları için Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kuş türleri arasında bulunan flamingolar, bizim artık maskotlarımız oldu. Bölgede en fazla flamingo popülasyonuna sahip yerlerden birisi haline geldik. Her geçen gün ziyaretçi sayılarımız da artıyor. Ama daha yatırımlarımız bitmedi. Burada doğaya uyumlu yatırımlarımız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Kültür ve Turizm bakanlıkları ve belediye olarak bizim yatırımlarımız olacak. Burası bir doğal, kültürel ve tarihi bir alan haline ilmek ilmek işleniyor."

Oral, lagün ve bölgenin, su altında bulunan antik kenti, kalesi, külliyesi ve deniz feneri müzesiyle bölgenin önemli merkezi haline geleceğini belirtti.

"Gözlemlediğimiz 70 türden toplam 3 bin 300 kuş sayısına ulaştık"

Altınova Belediyesinde görev yapan kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ise ocak ve şubat aylarında tüm dünya genelinde yapılan kış ortası su kuşu sayımı yapıldığını anımsattı.

Kendilerinin de kısa süre önce bu sayımı tamamladıklarını ifade eden Bülbül, sayımda 70 tür gözlemlediklerini belirtti.

Bülbül, şöyle konuştu:

"Gözlemlediğimiz 70 türden toplam 3 bin 300 kuş sayısına ulaştık. Bu son aylarda havaların sıcak olmasına rağmen çok iyi bir sayı. Alanda bugüne kadar tespit edilen 232 kuş türümüz var. Bunların yaklaşık 100 civarını su kuşları oluşturuyor. Bu nedenle burası önemli bir alan. Hatta Türkiye'deki sulak alanlar içerisinde ilk 15 arasında bulunuyor. Biz bu alanı boşuna övmüyoruz. Havalar soğuduğu için bugünlerde sulak alanlara gelen ördekler, su kuşları alanları dolduruyor. Bu nedenle kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları da alanlara akın ediyorlar. Bugün bile birkaç grup alanda bulunuyor."

Osmangazi Köprüsü, Marmara Bölgesi, Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hersek Lagünü, yılın her döneminde göçmen kuşları ağırlıyor - Son Dakika


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