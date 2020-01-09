Hersek lagününde KOSK sayımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hersek lagününde KOSK sayımı yapıldı - Son Dakika

Hersek lagününde KOSK sayımı yapıldı

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından biri olan Yalova Altınova Hersek lagününde kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS) yapıldı.

Hersek lagününde KOSK sayımı yapıldı, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından biri olan Yalova Altınova Hersek lagününde kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS) yapıldı.


Sulakalan ekosistemi ve kuş popülasyonlarını izlemek gayesiyle her yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de düzenli olarak yılda bir kez yapılan KOSKS çalışmaları tamamlandı. Altınova sınırları içerisinde bulunan önemli kuş alanı "ÖKA" statüsüne de sahip Hersek lagününde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Yalova Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Altınova Belediyesi adına kuş gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından KOSKS sayımı yapıldı.


Fatih Bülbül sayımların uluslararası statüde olduğunu ifade ederek, "Uluslararası öneme sahip sulak alanlarda su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için her yıl tüm dünyada ocak-şubat aylarında kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS) yapılmaktadır. Hersek lagünü sadece sukuşları için değil alanda bulunan orman örtüsü sayesinde ötücü kuşlar için de çekici bir alandır. Kuşaklara bırakabileceğimiz en önemli çevre miraslarımızdan biri olan Hersek lagünü kuş cennetini koruma ve tanıtma faaliyetlerinin artarak devam edeceğiz" dedi. - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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