Hersek plajında "Kirlilik İzleme Programı" gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi, Altınova ilçesindeki Hersek plajında "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında atık topladı.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin koordinasyonunu ve yürütücülüğünü yaptığı program kapsamında çöp toplama ve ayrıştırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yalova'da pilot bölge seçilen Altınova'nın Hersek Sahilinde 100 metrelik sahil çizgisi boyunca 2,5 santimetreden daha büyük olan atıkları toplanarak, ayrıştırıldı.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamasına yer verilen Altınova Belediyesi Çevre Mühendisi Çağrı Gürol, Hersek Sahilinde ayrıştırılan deniz çöplerinin Denizel Atıklar Değerlendirme Çalışma Grubu tarafından oluşturulan atık sınıflandırma sistemine göre sınıflandırıldığını söyledi.

Gürol, "Plajın karakteristik özelliklerinin tespiti amacı ile örnekleme öncesi gerekli ölçümler, işaretlemeler, GPS nokta kayıtları ve bölgedeki muhtemel kirletici kaynaklarının gözlemi ile kaydı, Atık İzleme Bölgesi Bilgi Formu üzerine yapılmıştır. Toplanan çöpler, sınıflandıktan sonra laboratuvarda tartılmış ve fotoğrafları çekilmiştir." diye konuştu.