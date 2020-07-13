Hersek Sahili doldu taştı - Son Dakika

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Hersek Sahili, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Yalova'nın önemli tatil noktalarından 2 kilometre uzunluğundaki Altınova Hersek Sahili'nde, deniz sezonu oldukça yoğun geçiyor. Tatilciler, Osmangazi Köprüsü manzaralı sahilde deniz ve kumun keyfini sürürken, koronavirüs önlemlerine de uyuluyor. Altınova Belediyesi'nce, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayımlanan, 'COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tavsiyelere uygun olarak Hersek Sahili'nde her türlü önlem alındı. Hersek Sahilinde cuma akşamdan sonra başlayan hareketlilik cumartesi gün boyu sürdü. Pazar günü ise doluluk oranı zirve yaptı. Yüzlerce araç ve binlerce tatilci, Hersek Sahili'ni doldurdu. Altınova Belediyesi'ne bağlı ekipler sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

2 KİLOMETRELİK DOĞAL KUM SAHİLİ

2 kilometrelik Hersek Sahili ve doğal ormanlık alanın bölgenin en gözde sahili olacağını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bu sahil, yaz aylarında bölgemizin en gözde mekanları arasında yer alacak. Hersek Sahili'nin hemen arkasındaki doğal ormanlık alan ise, misafirlerimiz için ayrı bir dinlenme alanı olacak. Bu alanda yaptığımız 3 ayrı etaptan oluşan yürüyüş parkurları ise doğa sporu tutkunlarının uğrak yeri olacak. Halk plajı, kadınlar plajı ve özel plajların yer aldığı sahilde Mavi Bayrak çalışmaları da devam ediyor" dedi.