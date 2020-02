"Herşey dahil franchise yatırım maliyetimiz 600 bin lira + KDV"

Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, kendi işini kurmak isteyen girişimci adayı profesyonelleri Little Caesars'a yatırım yapmaya davet etti.

Arıduru, "Profesyonel hayattan bunalıp, Little Caesars'a yatırım yapan franchisee'lerimiz oldukça başarılılar, hatta satış rekorları kırıyorlar. Her şey dahil franchise açma yatırım maliyetimiz 600 bin TL + KDV'dir. Yatırımın geri dönüşü ise 36 ila 42 ay arasında değişiyor. Kendi işini açmak isteyen girişimci adayı profesyonelleri görüşmeye bekliyoruz" dedi.Pizza zinciri Little Caesars 2020'de ilk şubesini Göktürk'te açtı. Çelebi Holding'e bağlı olarak faaliyet gösteren Little Caesars'ın Göktürk şubesinin açılış töreninde konuşan Arıduru, "Dünyanın en hızlı büyüyen bayilik zincirlerinden biriyiz. Şimdi 82'inci şubemizi İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Göktürk'te açıyoruz" dedi ve 2020 yılında yüzde 25 satış artışı ve 20 yeni şube açmayı hedeflediklerini ekledi. (Fotoğraflı)