Herson bölgesinde Ukrayna ile Rus güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Herson bölgesinde Ukrayna ile Rus güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor

07.10.2022 18:36

Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırı sürerken bölgede iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırı sürerken bölgede iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta Herson bölgesi başta olmak üzere ülkenin güneyindeki bölgeleri, Rus güçlerinden geri almak için karşı saldırı başlattı.

İlk günlerde fazla ilerleme kaydedemese de Ukrayna güçleri, son dönemde Herson bölgesinde ciddi bir ivme yakaladı.

Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, 1- 6 Ekim tarihlerinde 29 yerleşim biriminin kontrolü yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçti ve 400 kilometrekarelik alan Rus güçlerinden geri alındı.

Çatışmaların devam ettiği bölgede Ukrayna güçleri, top, tank ve roket atışlarıyla bölgedeki Rus güçlerini hedef alıyor.

Rus güçleri ise tank ve roket atışlarıyla Ukrayna güçlerine karşılık vermeye çalışıyor.

AA ekibi, Herson bölgesi sınırında yer alan ve kontrolün yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçtiği köyü görüntüledi.

Cephe hattı yakınında yer alan köyde yıkım oldukça fazla ve hasar görmeyen ev neredeyse yok gibi. Hayatın durduğu köyün sakinlerinin büyük bölümü, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmiş.

Geride kalanlar ise günlerinin büyük bölümünü top ve roket atışları altında evlerinde kalarak sürdürüyor. Sokaklarında top seslerinin yankılandığı köy, cephe hattının yakınında olması nedeniyle zaman zaman Rus güçlerinin top ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Kontrol yeniden Ukrayna'nın eline geçse de bölgedeki çatışmaların devam etmesi ve evlerin büyük çoğunluğun hasar görmesi nedeniyle köyde hayatın normale dönmesi uzun zaman alabilir.

YORUMLAR
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Ukrayna: Bu ay Herson bölgesinde 29 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı Ukrayna: Bu ay Herson bölgesinde 29 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı Ukrayna: Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı Ukrayna: Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
Kaynak: AA

Ukrayna, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herson bölgesinde Ukrayna ile Rus güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor - Son Dakika

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