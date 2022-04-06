Herson'da 3 yerleşim yeri Rus askerlerinden geri alındı - Son Dakika
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Herson'da 3 yerleşim yeri Rus askerlerinden geri alındı

06.04.2022 14:30
Herson'da 3 yerleşim yeri Rus askerlerinden geri alındı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesinde bulunan 3 yerleşim yerinin Rus askerlerinden geri alındığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesinde bulunan 3 yerleşim yerinin Rus askerlerinden geri alındığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta 42. güne girildi. Ukrayna ordusu gün geçtikçe ülkenin farklı bölgelerindeki topraklarını Rus ordusundan geri alıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus saldırılarına karşı Ukrayna halkının kahramanca direnişinde 42. gün başladı. Rusya, ülkemize saldırılarına devam ediyor. Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tam kontrol sağlamak isteyen düşman hazırlık içinde. Düşmanın havadan, karadan ve denizden roket fırlatma tehlikesi devam ediyor. İşgalciler, askeri, stratejik ve sivil alanları vuruyor. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin taarruzları sonucunda Herson bölgesinde Dobryanka, Novovoznesenske ve Trudolubovka yerleşkelerinde kontrol geri alındı. Oleksandrivka yerleşkesi bölgesinde ise çatışmalar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - HERSON

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Herson, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Herson'da 3 yerleşim yeri Rus askerlerinden geri alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herson'da 3 yerleşim yeri Rus askerlerinden geri alındı - Son Dakika
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