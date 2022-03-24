Herson'da belediye binasına yeniden Ukrayna bayrağı asıldı - Son Dakika
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Herson'da belediye binasına yeniden Ukrayna bayrağı asıldı

24.03.2022 16:29
Herson'da belediye binasına yeniden Ukrayna bayrağı asıldı

Ukrayna'nın güney bölgesinde yer alan Herson şehrinde belediye binasına Ukrayna bayrağı asıldı.

Ukrayna'nın güney bölgesinde yer alan Herson şehrinde belediye binasına Ukrayna bayrağı asıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 29 gündür sürerken, Rusların kontrolü altına alınan Herson şehrinde bulunan belediye binasına Ukrayna bayrağı asıldı. Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhayev yaptığı açıklamada, "Belediye binasının bombalandığı gece bayrağımız yanmıştı. Bugün yenisini astık. İyi günler benim kahraman şehrim" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Herson'da belediye binasına yeniden Ukrayna bayrağı asıldı
Herson'da belediye binasına yeniden Ukrayna bayrağı asıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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